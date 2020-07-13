Общество

Три тополя с красными крестами вызывают беспокойство псковичей

Жители улицы Стахановской, 6 в Пскове просят срубить старые тополя, которые угрожают гуляющим детям и жильцам многоквартирных домов. Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Детская площадка относится к улице Яна Фабрициуса, 13, рядом стоят три тополя, все они помечены красными крестами, и все обследованы 2 года назад. Кресты поставило УГХ, они аварийные, гнилые и могут просто рухнуть на детскую площадку - на детей. Пожалуйста, помогите решить вопрос», - пишут псковичи в обращении.

Местные жители также отмечают, что деревья угрожают и жителям дома, так как при плохой погоде могут снести балконы или выбить окна.

«Огромные тополя стоят так близко к нашим балконам, что если упадут, то балконов у нас не будет. Нам страшно жить в наших квартирах, при падении деревья просто выбьют нам окна и упадут в наши квартиры. Около ларька, который стоит в нашем дворе, тополь стоит сухой, а там высоковольтные провода», - говорится в сообщении.