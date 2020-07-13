Общество

Инициативу об удаленной работе одобрили псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект внесен в Государственную Думу в июне этого года группой авторов – в их числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сенатор от Псковской области, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Проект закона направлен на устранение выявленных в период пандемии коронавируса проблем российского трудового права, связанных с ограниченными возможностями применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Законодатели считают, что трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы. Трудовой кодекс содержит законодательную норму о дистанционной работе, но на практике её применение затруднено, в том числе и потому, что дополнительное соглашение к трудовому договору невозможно заключить в электронном виде, так как это не урегулировано законом.

«По сути, законопроект закрепляет те нормы, которые мы уже применяем в жизни. Этот документ стал следствием ситуации с пандемией коронавируса, когда многих работников отправили на удаленную работу. Законодательно это необходимо регулировать, а соответствующие нормы в Трудовом кодексе сейчас отсутствуют. Возникла необходимость узаконить трудовые взаимоотношения между работодателем и работником. Все региональные депутаты поддержали законопроект - проголосовали практически без обсуждений. Такой закон очень нужен, все в нем расписано и все предусмотрено - урегулированы вопросы рабочего времени и времени на отдых дистанционного работника, оплаты труда, соблюдения трудового графика, переработок – все прописано. Он соответствует требованиям времени», - прокомментировал первый вице-спикер областного Собрания, лидер фракции «Единой России» Виктор Антонов, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

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Действующий Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости: в нем заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, в принципе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе.

Законопроектом предлагается разъяснить три основных понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, предусмотреть максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, исключить из Трудового кодекса устаревшие и избыточные нормы.

Также проект закона упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем, в частности, допускает организовывать рабочее место дистанционного работника везде, где есть доступ к интернету, предусматривается право сотрудника, работающего удалённо, быть «офлайн», не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.