Общество

Детский фонд собирает нуждающихся ребят в школу

Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает традиционную благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Акция поможет обеспечить воспитанников интернатных учреждений и детей из самых бедных семей Псковской области рюкзаками и комплектами необходимых школьных принадлежностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

Уже 32 года с помощью неравнодушных людей Детскому фонду удается закупать и формировать наборы из школьных товаров для нуждающихся первоклассников и младшеклассников. В прошлом году к школе удалось подготовить 797 ребят из районов Псковской области.

«До 1 сентября остается полтора месяца – самое время начать подготовку к школе. Девочки и мальчики очень ждут своего первого похода в школу, мечтают о собственных школьных принадлежностях и красивом портфеле. Но, к сожалению, не у всех родителей есть возможность собрать детей в школу, а у многих ребят вовсе нет мамы и папы», - рассказали в детском фонде.

Детский фонд приглашает присоединиться к акции «Здравствуй, школа!» и помочь закупить для детей рюкзаки и канцелярские товары. Помочь можно следующими способами: