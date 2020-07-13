Общество

Игорь Савицкий о градостроительной политике в Пскове: Ничего нельзя - живите в руинах и наслаждайтесь

Градостроительная политика Пскова - это очередной тупик в экономике города, поскольку предприниматели связаны ограничениями по рукам и ногам. С таким заявлением выступил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Мы же сами еще дополнительно лезем в петлю. Ограничиваем под надуманными предлогами этажность в городе. Еще раз - под надуманными! И так кругом одни ограничения, так еще и все эти охранители набежали, не дают нормально городу развиваться. Там не строй, здесь не строй. Ничего нельзя - живите в руинах и наслаждайтесь», - высказался он.

В частности, Игорь Савицкий коснулся вопроса правомерности введения ограничений на этажность зданий.

«Ограничение этажности в Пскове несет под собой колоссальные убытки, но их никто не считал. Ни в одном федеральном законе нет ограничений на этажность зданий. Это выдумывают местные чиновники и охранники культуры, а в итоге это приводит к колоссальному ущербу», - уверен он.

По его словам, ограничение этажности зданий приводит, в том числе, и к проблемам с транспортом. «При восьмиметровых зданиях нельзя строить подземные паркинги. У нас не строятся стоянки и открытого, и закрытого типов, не решается в итоге транспортная проблема. Это бьет по экономике города, - высказался гость студии. - Не нужно наш город во всем ограничивать и доводить абсурда».

Еще один результат ограничительной политики, добавил Игорь Савицкий, - невероятно дорогое и медленно возводимое жилье в областном центре. «Это опять же не позволяет уже городу в целом динамично развиваться. Получается замкнутый круг», - заключил он.