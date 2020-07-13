Общество

Михаил Ведерников: Псковская область полностью готова ко второму этапу снятия ограничений

Псковская область полностью готова ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает улучшаться. Количество случаев заражения коронавирусом снизилось почти на половину за последнюю неделю. Уже каждый второй заболевший победил COVID-19. По всем показателям регион стабильно остается в зеленой зоне», - заявил губернатор.

Напомним, что на данный момент в регионе проведено 54 501 исследование. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 3293 (+34 за сутки). Выздоровели 1638 человек (+90 за сутки). Умерли 38 человек.