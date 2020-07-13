Общество

Запрет использования детских площадок станет рекомендательным в Псковской области

Запрет использования детских площадок станет рекомендательным в Псковской области. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Мы не снимаем запрет на посещение детских площадок, но теперь он будет носить рекомендательный характер. Понятно, что в маленьких населенных пунктах риск заразиться на площадках меньше, чем в больших городах. Но, думаю, что родители уже и сами знают, что опасно, а что нет», - заявил губернатор.

Напомним, ранее на оперштабе он заявил о том, что Псковская область полностью готова ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.