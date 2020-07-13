Общество

Привести в рабочее состояние все общественные пространства поручил Михаил Ведерников

Необходимо привести в рабочее состояние все общественные пространства Псковской области. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Также необходимо запустить все фонтаны. Было много обращений от жителей Пскова, Великих Лук и Опочки. Тем более, в стране развивается внутренний туризм. Нужно, чтобы все было приведено в порядок и работало», - заявил губернатор.



«Еще раз подчеркну, что необходимо следовать всем мерам безопасности. Второго такого удара наша региональная экономика не переживет. Поэтому пока мы не открываем места досуга: кинотеатры, фуд-корты и филармонию», - заключил Михаил Ведерников.