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Общество

Привести в рабочее состояние все общественные пространства поручил Михаил Ведерников

14.07.2020 17:28|ПсковКомментариев: 0

Необходимо привести в рабочее состояние все общественные пространства Псковской области. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Также необходимо запустить все фонтаны. Было много обращений от жителей Пскова, Великих Лук и Опочки. Тем более, в стране развивается внутренний туризм. Нужно, чтобы все было приведено в порядок и работало», - заявил губернатор.

«Еще раз подчеркну, что необходимо следовать всем мерам безопасности. Второго такого удара наша региональная экономика не переживет. Поэтому пока мы не открываем места досуга: кинотеатры, фуд-корты и филармонию», - заключил Михаил Ведерников.

Теги: #благоустройство #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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