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Общество

Александр Котов: Дополнительные средства бюджета идут на решение самых насущных проблем

14.07.2020 18:28|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов ответил на вопросы журналистов о прошедшей 14 июля 48-й сессии парламента и прокомментировал основные решения. Самыми значимыми спикер областного парламента назвал изменения в закон о бюджете, поправки в Избирательный кодекс региона и несколько решений о поддержке законодательных инициатив, одна из которых родилась в Псковской области. Глава Псковского областного Собрания ответил и на вопрос о предстоящей осенней сессии. 

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты рассмотрели обширную повестку. Самым главным является вопрос по бюджету. Что еще вы бы выделили из рассмотренных вопросов?

- Несколько слов хочу сказать о бюджете. Значительно выросли доходы областного бюджета, почти еще 4 млрд рублей прибавились. В итоге расходная часть на сегодняшний день в первом полугодии составляет 46 млрд рублей. Просто хочу подчеркнуть, что каждый раз при принятии очередного закона о бюджете на финансовый год мы сталкиваемся с критикой, что «все плохо» и есть недоверие, что в течение года удастся получить какие-то дополнительные источники доходов.

Я бы хотел отметить работу губернатора и органов исполнительной власти с профильными министерствами и ведомствами. Эта работа приносит положительный результат. Хотя год еще не закончен, на сегодняшний день мы видим, что значительное количество денежных средств поступает по различным программам, по национальным проектам, из резервного фонда правительства РФ. Они идут на решение самых насущных проблем Псковской области.

Ситуация, которая складывается с распространением коронавирусной инфекции, естественно, накладывает отпечаток на работу органов власти. Мы все оказались в совершенно непривычной, новой для нас ситуации. Псковское областное Собрание работает в режиме видеоконференцсвязи. Учитывая это, мы давно ищем все возможные пути, чтобы оказать меры поддержки гражданам, предприятиям и организациям, оказавшимся в этой трудной ситуации. Меняется областное и федеральное законодательство, в законах учитываются эти новые реалии.

Мы сегодня приняли изменения в Избирательный кодекс Псковской области, где предусмотрена возможность дистанционного голосования, голосования по почте. Здесь, конечно, есть определенный скепсис, многие высказывают недоверие к такой системе. Но нельзя не учитывать что за этим будущее. Многие страны мира уже применяют такую систему. Людям просто удобно, и здесь, на мой взгляд, важно проконтролировать, чтобы всяческим образом была обеспечена тайна голосования при его проведении новым дистанционном методом.

Изменения в Трудовой кодекс касаются возможности работать дистанционно и удаленно. Нормы предусмотрены в федеральном законе и учитывают новые обстоятельства, в которых мы оказались. Есть прогнозы, что в ближайшее время эта дистанционная и удаленная работа будет применяться в работе организаций, независимо от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Мы уже эту систему опробовали, нас заставила жизнь, и мы видим преимущества в такой работе.

Мы также сегодня поддержали проект федерального закона, который предусматривает изменение режимов использования земель на особо охраняемых природных территориях. Это наша совместная работа с Государственной Думой, Советом Федерации, с губернатором области. Мы все-таки добились, чтобы обратили внимание на такую давнюю проблему, которая у нас имеется. В Себежском районе граждане, имеющие в собственности земельные участки, не могут реализовать свое право на распоряжение этими земельными участками для строительства своих жилых домов, хозяйственных построек. Режим использования земель в настоящее время накладывает ограничения на деятельность муниципалитетов. Нас услышали, мы чувствуем поддержку наших федеральных коллег. Очень надеюсь, что сегодняшняя поддержка федерального закона принесет результаты.

Мы своим постановлением поддержали изменения патентной системы налогообложения. Предполагаются существенные налоговые преференции для предпринимателей. Это поможет компенсировать издержки, которые несут предприниматели в результате ограничений из-за коронавируса. Самое главное - это повлияет на развитие бизнеса тех, предпринимателей, кто принял решение работать по этой системе налогообложения. Мы тоже не остались в стороне, поддержали этот федеральный закон. Конечно, рассчитываем, что нашу позицию на федеральном уровне услышат.

- Александр Алексеевич, когда условия позволят проводить парламентский час и что бы вы сделали его темой?

- Незаконченным остается, на мой взгляд, вопрос с реализацией мусорной реформы на территории региона. Мы проводили по этому поводу несколько заседаний. Были высказаны рекомендации в адрес администрации области, органов исполнительной власти, которые занимаются проблемой. Нам, конечно, хотелось бы услышать, что в этом плане сделано. Мы пока, к сожалению, еще слышим жалобы со стороны граждан на реализацию мусорной реформы. Думаю, что процесс идет и изменения в лучшую сторону происходят, но, к сожалению, медленно. Нам на уровне областного Собрания надо посмотреть еще раз. Если будет возможность провести парламентский час, эта тема будет самой актуальной.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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