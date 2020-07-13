Общество

Сотрудник УИИ Великих Лук награжден медалью Преподобного Мартирия Зеленецкого

В рамках взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области с Русской православной церковью начальник филиала по городу Великие Луки УИИ Марей Горовцов награжден епархиальной наградой - медалью Преподобного Мартирия Зеленецкого III степени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, награду сотруднику уголовно-исполнительной системы вручил протоиерей Великолукской и Невельской Епархии Русской Православной Церкви отец Александр. Одновременно к медали награжденному было выдано соответствующее удостоверение.

Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с РПЦ происходит на протяжении многих лет. Активное сотрудничество с филиалом УИИ по г. Великие Луки заключается в регулярных духовно-нравственных встречах подучетных лиц и сотрудников учреждения с представителями Великолукской епархии.

«Награждение медалью – это высокая оценка нашей работы по духовному воспитанию лиц, состоящих на наших учетах. Для меня это большая честь, уверен, что в дальнейшем наша дружба будет становиться только крепче», - отметил Марей Горовцов.