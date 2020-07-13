Общество

В Псковской области пересмотрят региональные выплаты для медиков, работающих с COVID-19

По региональным выплатам для медиков, которые работают с COVID-19, необходимо провести корректировку. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Нужно принять корректировку по региональным "ковидным" выплатам. У нас была доплата в виде двойного вознаграждения. Сумма, которую получали на руку, возросла на 100%. Мы потратили на эти цели порядка 300 млн рублей. Для области это достаточно серьезная сумма», - заявил глава региона.



Губернатор поручил руководителю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко в течение недели проработать вопрос по выплатам. «Нужно поговорить с медиками и решить, кому выплаты убирать, а где оставить какие-то премии или дополнительные выплаты», - заявил Михаил Ведерников.

Глава регион добавил, что корректировка не коснется медиков, работающих в «красной зоне», и сотрудников скорой помощи.