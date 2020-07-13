Общество

С 20 июля Псковская межрайонная больница начнет работу в штатном режиме

С понедельника,20 июля, Псковская межрайонная больница начнет работу в штатном режиме. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.



«До конца недели мы полностью вводим в работу Псковскую межрайонную больницу и больницу в Новосокольниках. С понедельника будет проводится работа в штатном режиме», - рассказала Марина Гаращенко.



Она отметила, что в псковском COVID-центре останется более 600 коек для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, а в Великолукской межрайонной больнице останется 60 коек.