Общество

Через две недели Псковская область может перейти к третьему этапу снятия ограничений

Через две недели Псковская область может перейти к третьему этапу снятия ограничений. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что при снятии ограничений с посещения точек общественного питания крайне важно соблюдать все меры безопасности.

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«Мы будем очень внимательно мониторить ситуацию, если будет необходимо, то каждый день. Если мы все ответственно отнесемся ко всем рекомендациям, то через две недели мы на полном серьезе можем обсуждать третий этап снятия ограничительных мер», - заявил губернатор.