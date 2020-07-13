Общество

Александр Котов призвал усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в Псковской области

Председатель регионального парламента Александр Котов призвал усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в Псковской области. Свои предложения он озвучил сегодня, 14 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Исторически так сложилось, что с дисциплиной у нас не очень. Мы много призываем и говорим, что нужно неукоснительно соблюдать достаточно простые, на самом деле, правила безопасности – носить маску, своевременно обрабатывать руки, но во многих магазинах, особенно крупных, эти требования не соблюдаются. На входе еще могут попросить маску надеть, а в зале уже каждый ведет себя так, как считает нужным», - сообщил он.

Спикер Псковского областного Собрания депутатов подчеркнул, что люди, отрицающие угрозу заболевания коронавирусом и не использующие необходимые меры защиты, создают повышенную опасность не только для себя, но и для окружающих.

«Нужно усилить контроль и периодически такие заведения проверять, сделать замечание в случае выявления нарушений. Может быть, даже целесообразно составить протокол. Это повысит дисциплину и уменьшит расхолаженность», - предложил он на заседании оперштаба.

Александр Котов обратил внимание, что опасность по распространению COVID-19 еще не миновала, и опыт некоторых регионов это доказывает.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился с замечаниями спикера регионального парламента. «Соблюдение этих норм – это обоюдная ответственность: и гражданина, и собственника заведения», - заметил он и призвал в обязательном порядке прописать это в соответствующем указе.