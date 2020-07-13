Общество

Областной Росреестр рекомендует псковичам уничтожать борщевик на своих участках

Управление Росреестра по Псковской области рекомендует владельцам земельных участков уничтожать борщевик Сосновского, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Известное всем растение борщевик, являющееся когда-то кормовой культурой, теперь не что иное, как сорняк. Ежегодно на территории региона проводятся работы по уничтожению и предотвращению зарастания данным растением.

В первой декаде июля данную тему затронули на совещании, проходившем в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Данное мероприятие проходило в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями региона. Тема совещания: «Меры поддержки на реализацию основного мероприятия по борьбе с сорным растением борщевиком Сосновского муниципальным образованиям области. Использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области».

В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова.

В рамках совещания обсуждался вопрос по недопущению распространения на территории региона борщевика Сосновского, а также взаимодействие органов земельного контроля и государственного земельного надзора.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите своих сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны своевременно приступать к использованию земельных участков, не допуская появления сорной растительности, среди которой может оказаться борщевик.

Наиболее эффективными мерами борьбы с борщевиком являются:

в населенных пунктах – использование укрывных затеняющих материалов (геополотно или черная полиэтиленовая пленка толщиной не меньше 100 мкм);

на сельскохозяйственных угодьях – тщательная предпосевная обработка и посев замещающих культур (обычно злаковых и бобовых многолетних трав);

вдоль дорог, на пустырях и подобных территориях, вне населенных пунктов – применение гербицидов.

При проведении работ необходимо пользоваться средствами защиты, во избежание ожогов на коже», - отметили в Управлении Росреестра по Псковской области.