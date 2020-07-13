Общество

ПФР проинформировал псковичей о продлении выплат пенсий без дополнительных документов

Управление Пенсионного фонда России в городе Пскове и Псковском районе информирует о продлении выплаты пенсии по потере кормильца и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.

«Продление выплаты пенсии по потере кормильца и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности будет осуществлено без дополнительного предоставления документов, - сообщили Псковской Ленте Новостей в Пенсионном фонде. - В соответствии с пенсионным законодательством граждане, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, а лица, на иждивении которых находятся указанные члены семьи, на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности.

С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции выплата пенсий указанным категориям граждан будет продлена по 31 августа 2020 включительно без предоставления в территориальные органы ПФР соответствующих справок о каникулах.

При этом необходимо учесть, что право на выплату будет утрачено, если:

- учащийся или студент, находящийся на иждивении, трудоустроится;

- учащийся или студент, получающий пенсию по СПК, будет отчислен за невыполнение учебного плана, либо по собственному желанию».