Общество

Более 3,6 тысяч псковичей обратились за консультациями на горячую линию ПФР

В клиентских службах Управления Пенсионного фонда России в городе Пскове и Псковском районе работают телефоны горячей линии, по которым в рабочее время можно проконсультироваться по вопросам пенсионного и социального обеспечения, относящимся к компетенции ПФР.

Номера телефонов горячих линий размещены на сайте ПФР в разделе контакты региона http://www.pfrf.ru/branches/pskov/contacts.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пенсионном фонде, всего с начала года 3627 жителей Пскова и Псковского района обратились за консультациями по телефонам горячей линии ПФР.

«Обращаем внимание, что сведения о персональных данных гражданина (например, о выплаченных суммах пенсии) являются конфиденциальной информацией и могут быть получены только при непосредственном обращении в Пенсионный фонд по месту жительства при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Консультирование по конфиденциальным сведениям возможно только при сообщении оператору «кодового» слова, информация о котором ранее лично представлена гражданином в клиентскую службу.

Также напоминаем, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции прием граждан в клиентских службах осуществляется по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Исключение составляет прием заявлений на выплату пособия на погребение.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам учреждений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" можно направлять через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/», - отметили в ПРФ.