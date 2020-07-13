Общество

В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу России законопроект, который запрещает браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, сообщает РИА Новости.

Проект закона также запрещает усыновление детей такими парами.

Авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.

Ранее по итогам всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию были закреплены полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.