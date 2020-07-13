В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу России законопроект, который запрещает браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, сообщает РИА Новости.
Авторами законопроекта стали глава Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова.
Ранее по итогам всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию были закреплены полномочия правительства по защите семьи и традиционных ценностей.