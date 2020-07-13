Общество

Меры поддержки людей в период пандемии коронавируса обсудили в «Единой России»

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял участие в заседании Генерального совета партии. Главной темой встречи стала роль и участие партии в помощи людям в период пандемии коронавируса.

«Это особенное время, когда нужно отложить споры и противоречия, не тратить время на дебаты, каждый день, в каждом городе, районе, селе – быть рядом с людьми и помогать каждому, кому тяжело», - заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак: .

Александр Козловский отметил, что в Псковской области, как и по всей стране, партийцы организовали работу волонтерского центра, поддерживали инициированную на федеральном уровне акцию помощи медикам «Спасибо врачам», партийцы старались помочь как конкретным людям, так и стать плечом региональным властям в непростой период.

«На Генсовете поставлена задача продолжать деятельность «Единой России», направленную на защиту, заботу, благополучие людей. Кроме того, на заседании было четко обозначена необходимость прислушиваться и в первую очередь поддерживать те проекты и запросы, о которых заявляют граждане, то есть слушать и слышать людей, реагировать на народные инициативы», — сказал он.