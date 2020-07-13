Общество

Пскович стал призером всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Пскович Сергей Маркелов занял второе место в категории «Начинающий пользователь» по итогам всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе пенсионеров России, из-за пандемии и сам турнир, и большинство отборочных соревнований впервые проходили в дистанционном онлайн формате.

В федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Финляндии и Чехии.

Общее число участников составило 254 человека. В отборочных турах за путевки в финал сражались свыше 7400 кибер-пенсионеров из 1162 муниципальных образований страны.

Финалисты продемонстрировали навыки работы с поисковой системой Яндекс, порталом Пенсионного фонда России и знания по безопасному поведению в сети Интернет. Им пришлось ответить на множество вопросов, с которыми каждый день сталкивается старшее поколение, и не только оно. Так, например, участникам предлагалось рассчитать пенсионные баллы; выяснить, сколько дней работодатель должен предоставлять работникам предпенсионного возраста для прохождения бесплатной диспансеризации; отличить сайт-двойник, созданный киберпреступниками, от настоящего онлайн-магазина и решить, как поступить, если предлагают скачать бесплатную банковскую программу, пройдя по ссылке из смс. В отдельной номинации в качестве домашнего задания каждый из участников подготовил презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы», отметили в Союзе пенсионеров России.