Общество

Непогода, COVID 19 и «потухший» подрядчик — что мешает реставрации Порховской крепости

Проблемы реставрации главной достопримечательности Порхова обсудили сегодня представители региональной и районной властей. Как сообщает газета «Порховский вестник», крепость осмотрели и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, глава района Виктор Степанов и другие ответственные лица. Участники выездного совещания оценили объемы проделанных подрядчиком реставрационных работ.



«Уже два раза сменился субподрядчик в процессе производства работ в Порховской крепости. Есть большие претензии по поводу качества работ, которые ими выполнялись. Объемы также не укладывались ни в какие планы, такой темп не позволил бы выполнить даже половины необходимого. Поэтому договор с генеральным подрядчиком был расторгнут. Работы сейчас полностью остановлены. Леса и перекрытия сохранены по просьбе комитета. Сейчас ведутся работы по определению нового генерального подрядчика. Установленные сроки, к сожалению, «полетят», но необходимо сделать всё возможное, чтобы все заложенные финансовые средства были законтрактованы», - сообщает издание.

«Объем выполненных работ мизерный, менее 10%, и есть претензии со стороны авторского надзора, есть моменты, которые нужно будет переделывать» - пояснил Вадим Нэдик, - авторский надзор осуществляет известный архитектор Евгений Иванов, он здесь находился постоянно и даже обучал неквалифицированных работников, которых привлекал субподрядчик, как и что делать».



«Реставрация крепости является основополагающим и важным вопросом для порховичей, особенно в преддверии празднования 800-летия со дня рождения А.Невского, который наш город основал, - пишет «Порховский вестник». - Мы давно бились за начало реставрационных работ, дело сдвинулось. Начались работы. Но вектора сошлись не очень хорошо. Осенью погода сыграла не на руку субподрядчику – все материалы и строительный городок были залиты водой. После половодья всё приостановилось. Какую-то негативную роль сыграл коронавирус. В этой ситуации пострадали и рабочие, нанятые из Порхова, которые хотели заработать, они не получили оплату. Второй подрядчик зашел быстро и так же быстро «потух». Неосвоенные деньги (140 миллионов) по-прежнему находятся на счете.



Глава района Виктор Степанов пояснил, что вопрос реставрации крепости очень беспокоит местные власти, были написаны письма в Минкульт РФ и губернатору Псковской области. Остановлен туристический поток. Хочется надеяться, что дело сдвинется и главная порховская достопримечательность скоро приобретет достойный вид».