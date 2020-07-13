Общество

В Псковской области утверждены очередные послабления ограничительных мер

Корректировки ограничительных мероприятий, введенных на территории Псковской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, закреплены Указом губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары при обязательном соблюдении специализированных рекомендаций Роспотребнадзора с 15 июля могут открыть для посещения внутренние залы и помещения. Исключение составляют объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах и торговых комплексах. Они в свою очередь могут обслуживать навынос или осуществлять торговлю дистанционно.

Граждане обязаны в местах общественного питания, деятельность которых разрешена, находиться в масках (за исключением времени приема пищи), а также перед посещением надевать перчатки либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. При входе в кафе, столовые, рестораны должна осуществляться термометрия всех посетителей, чтобы не допускать на объект клиентов с повышенной температурой. Владельцы точек общепита будут нести ответственность за соблюдение всех предписаний.

С соблюдением эпидемиологических требований разрешено вернуться к работе соляриям, но только в режиме предварительной записи.

Согласно Указу, снят запрет для населения на посещение детских игровых площадок. Теперь эта ограничительная мера носит рекомендательный характер. Тем не менее сохраняется запрет на посещение аттракционов, в том числе надувных.

Разрешена образовательная деятельность в очной форме, в том числе осуществляемая индивидуальными предпринимателями. Эта работа должна быть организована с четким соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, разработанных для этих категорий организаций. Особые условия сохраняются и на проведение индивидуальных занятий по вождению транспортных средств (уборка автомобиля с дезинфекцией контактных поверхностей, проветривание салона после каждого занятия, термометрия педагога и учащегося, соблюдение масочного или перчаточного режимов).

Остальные ограничительные мероприятия, действующие на территории Псковской области, сохраняются по 28 июля.