Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Резиновые сапоги: за и против
Преимущества пенсионной карты
Состоялся традиционный Курган Дружбы
Карфаген на Рижском проспекте
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Здесь будет город-парк
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Где купаются псковичи
Телефон прямого эфира 56-73-72
Спорт - норма жизни
 
 
 
ещё Общество 14.07.2020 17:167 В Псковской области возобновляют работу заведения общепита в помещениях 15.07.2020 08:460 Бесплатные прививки предлагают делать в частных клиниках 15.07.2020 08:370 «Экопром» ответил на самые популярные вопросы жителей Псковской области 15.07.2020 08:200 В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку 15.07.2020 08:050 Минпромторг утвердит стандарт на школьную форму 15.07.2020 07:493 Несколько мешков бутылок собрала в центре Печор администрация города
 
 
 
Самое популярное 12.07.2020 20:334 Невеста умерла во время свадебного застолья 13.07.2020 15:2317 Хлебозавод закрылся в Псковском районе 13.07.2020 11:033 Еще 12 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14.07.2020 10:411 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 12.07.2020 10:575 Еще два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Экопром» ответил на самые популярные вопросы жителей Псковской области

15.07.2020 08:37|ПсковКомментариев: 0

Региональный оператор по обращению с ТКО подготовил ответы на 10 самых популярных вопросов, которые поступают специалистам филиала ООО «Экопром» от жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

1. Как связаться с ООО «Экопром»? Почему иногда бывает сложно дозвониться?

Есть несколько способов связи с региональным оператором по обращению с ТКО. Моно позвонить по телефонам call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки), на «горячую линию» регоператора: 8(800)234-24-23 с 9:00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00).

Прием письменных заявлений ведется по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.

Если вопрос требуется решить при личной встрече со специалистами, мы ждем вас в центрах обслуживания клиентов компании «Экопром» по адресам: г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3; г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29. Часы работы – с 9:00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00). Приём физических лиц по начислениям ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (обед: с 13:00 — 14:00).

В Центре обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове есть почтовый ящик для обращений граждан. Туда можно опускать различные заявления, в том числе на перерасчет, архивные справки, выписки и т. д. На обращении обязательно нужно указать номер телефона заявителя. Выемка писем производится ежедневно в конце рабочего дня, все обращения обрабатываются специалистами.

2. Если в квитанции неверно указано количество проживающих, что делать?

Если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в платежном документе (квитанции), необходимо обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области филиалу ООО «Экопром» с заявлением о необходимости сделать перерасчёт.

Документы, которые необходимо отправить региональному оператору:

  •  заявление на перерасчёт;
  •  справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления);
  •  в случае непроживания с вами кого-то из членов семьи – документ, подтверждающий временное проживание в другом месте с указанием периода;
  •  свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Предоставить документы можно любым из данных способов:

1. по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт»);

2. «Почтой России» или лично по адресам:

— Центр обслуживания клиентов в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— Центр обслуживания клиентов в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

3. В Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, г. Псков, ул. Советская, д.31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.

3. Откуда берутся нормативы и тарифы на услугу по обращению с ТКО?

Расценки на коммунальные услуги по обращению с ТКО у регионального оператора не могут быть больше единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Этот тариф утверждается Комитетом Псковской области по тарифам и энергетике. Норматив накопления ТКО устанавливается Комитетом Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Какие виды отходов не включены в тариф ТКО, и их вывоз и утилизацию следует заказывать/организовывать отдельно от тарифицированной коммунальной услуги?

Не включены в тариф ТКО строительные, растительные (ветки, спил дерева и т. д.), медицинские отходы (отходы, образующиеся от деятельности мед. учреждений и аптек), опасные отходы. Для их вывоза нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

5. Должны ли жители частных домовладений заключать договор?

Да. С 1 января 2019 года оплата услуги по обращению с ТКО для жителей частного сектора Псковской области, как и для владельцев недвижимости в многоквартирных домах, стала обязательной. В соответствии с законодательством на территории индивидуальной жилой застройки способ сбора определяется по согласованию с органом местного самоуправления и осуществляется на основании нормативно-правовых актов администрации.

В Пскове согласно новым правилам благоустройства санитарного содержания и озеленения города в случае невозможности обустройства контейнерной площадки органом местного самоуправления по причине отсутствия территории, прохождения инженерных коммуникаций, либо обременений, собственник частного домовладения обязан заключить с региональным оператором договор на вывоз ТКО и приобрести контейнер для ТКО.

Собственники частных домовладений на территории Псковской области могут заключить индивидуальный договор на вывоз ТКО и приобрести личный контейнер.

Для получения такого вида услуги требуется приобрести пластиковый евроконтейнер, подать в адрес регоператора заявление, приложить документ на собственность и после подписать договор. Форма заявления опубликована на сайте регионального оператора в разделе «Документы» (Формы типовых договоров — для физических лиц).

Заключить договор можно в Центрах обслуживания клиентов компании «Экопром», расположенных в Пскове и Великих Луках.

Заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы можно направлять и Почтой России по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

6. Можно ли не платить за вывоз мусора, если его нет (закапываю на своем участке, сжигаю)?

Для собственников жилых домов заключение договоров на услуги по обращению с ТКО обязательно. Накапливать твердые коммунальные отходы можно только в специально оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране окружающей среды и санэпидемнормам. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Кроме того, для обращения с отходами I-IV классов опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут оштрафовать собственника дома или земельного участка.

Важно: при обнаружении несанкционированного места складирования ТКО объемом более 1 кубометра региональный оператор обязан пожаловаться в уполномоченные органы и высылать собственнику земельного участка уведомление о необходимости ликвидации этой свалки. Собственнику участка надо будет самостоятельно ликвидировать свалку или заключить договор с региональным оператором в течение 30 дней. Если свалка так и не будет ликвидирована, региональный оператор устранит ее сам и через суд взыщет с собственника участка свои расходы.

7. Установлены ли льготы инвалидам, малоимущим семьям и т.д.?

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая региональным оператором, является коммунальной, и на нее распространяются все льготы, которые предоставляются по коммунальным услугам. Подробную информацию по предоставлению льгот можно узнать, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. При этом льгота предоставляется только при условии полной оплаты выставленных квитанций.

8. Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок?

По действующему федеральному законодательству за состояние контейнерной площадки отвечает собственник земельного участка. Если контейнерная площадка расположена во дворе многоквартирного дома, но не на придомовой территории (которая входит в состав общего имущества), то за ее состояние отвечает муниципалитет совместно с управляющей компанией. Если площадка находится на придомовой территории, то за нее отвечает управляющая компания (ТСЖ, ЖСК и т.д.). За состояние контейнерных площадок в частном секторе отвечает муниципалитет.

9. Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан?

Да. Заключить договор с регоператором обязаны все юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы.

10. Где взять спецпакеты для ТКО жителям территорий, где организован мешковой сбор?

Фирменные спецпакеты для сбора ТКО выдаются по заявкам органов местного самоуправления. Они предназначены как для уборки общественных территорий, так и для жителей территорий, где организован мешковой сбор и вывоз ТКО. Выдача пакетов организуется органом местного самоуправления, получить их можно бесплатно в местных администрациях. В некоторых случаях выдачей мешков занимаются операторы по транспортированию ТКО: в Порхове бесплатные для населения пакеты выдаются на базе структурного подразделения ООО «Мехуборка Псков» на улице Урицкого, 82; в Пыталово — на ул. Чехова, 10.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 163 человека
15.07.2020, 08:560 Браконьер из Пустошкинского района наказан за незаконный вылов рыбы 15.07.2020, 08:460 Бесплатные прививки предлагают делать в частных клиниках 15.07.2020, 08:370 «Экопром» ответил на самые популярные вопросы жителей Псковской области 15.07.2020, 08:200 В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
15.07.2020, 08:050 Минпромторг утвердит стандарт на школьную форму 15.07.2020, 07:493 Несколько мешков бутылок собрала в центре Печор администрация города 15.07.2020, 07:390 Реставратор оценил сохранность уникальной иконы в Спасо-Елеазаровском монастыре. ФОТО 15.07.2020, 07:190 Многодневные выборы в России будут проводить без досрочного голосования
15.07.2020, 07:050 В России предложили упростить выкуп объектов культурного наследия 15.07.2020, 00:410 Канализационные трубы на проспекте Ленина в Великих Луках могут рассыпаться в прах 15.07.2020, 00:331 В Госдуме одобрили поправки о проведении голосования в течение трех дней 15.07.2020, 00:020 Губернатор Ведерников поблагодарил псковских депутатов за активную работу
14.07.2020, 23:021 Андрей Турчак назвал одну из главных задач «Единой России» 14.07.2020, 22:080 Непогода, COVID-19 и «потухший» подрядчик — что мешает реставрации Порховской крепости 14.07.2020, 21:370 Мотоциклист погиб при столкновении с КАМАЗом в Псковской области 14.07.2020, 21:213 Россия и Белоруссия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение
14.07.2020, 21:016 В Псковской области утверждены очередные послабления ограничительных мер 14.07.2020, 20:319 В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала 14.07.2020, 20:170 Пскович стал призером всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 14.07.2020, 19:521 Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
14.07.2020, 19:440 Более 3,6 тысяч псковичей обратились за консультациями на горячую линию ПФР 14.07.2020, 19:420 Меры поддержки людей в период пандемии коронавируса обсудили в «Единой России» 14.07.2020, 19:357 Турчак заявил о необходимости поддержать производство российского софта 14.07.2020, 19:333 В Госдуму внесен законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
14.07.2020, 19:170 ПФР проинформировал псковичей о продлении выплат пенсий без дополнительных документов 14.07.2020, 19:061 Областной Росреестр рекомендует псковичам уничтожать борщевик на своих участках 14.07.2020, 18:530 Стали известны соперники ФК «Псков» в первенстве Северо-Запада 14.07.2020, 18:360 Пропавшая в Петербурге жительница Гдовского района оставила предсмертную записку
14.07.2020, 18:280 Александр Котов: Дополнительные средства бюджета идут на решение самых насущных проблем 14.07.2020, 18:250 Статус: всё сложно 14.07.2020, 18:110 Уровень закрытости псковской экономики превышает общероссийский в два раза 14.07.2020, 18:018 Александр Котов призвал усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в Псковской области
14.07.2020, 18:000 До 23 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 15 июля 14.07.2020, 17:560 Детский фонд собирает нуждающихся ребят в школу 14.07.2020, 17:560 Через две недели Псковская область может перейти к третьему этапу снятия ограничений 14.07.2020, 17:500 Более 100 псковских школьников приняли участие в онлайн-проекте #ЛетоВКубе
14.07.2020, 17:423 Время и деньги теряют псковичи из-за переизбытка светофоров в городе - Игорь Савицкий 14.07.2020, 17:400 С 20 июля Псковская межрайонная больница начнет работу в штатном режиме 14.07.2020, 17:350 В Псковской области пересмотрят региональные выплаты для медиков-борцов с COVID-19 14.07.2020, 17:330 Сотрудник УИИ Великих Лук награжден медалью Преподобного Мартирия Зеленецкого
14.07.2020, 17:280 Привести в рабочее состояние все общественные пространства поручил Михаил Ведерников 14.07.2020, 17:250 В Псковской области снимается запрет на ограничение работы учебных учреждений 14.07.2020, 17:250 Пьяного водителя «Мазды» остановили полицейские в Пскове 14.07.2020, 17:202 Запрет использования детских площадок станет рекомендательным в Псковской области
14.07.2020, 17:200 Показать образ сельской семьи и выиграть смартфон могут псковичи 14.07.2020, 17:167 В Псковской области возобновляют работу заведения общепита в помещениях 14.07.2020, 17:150 Выездное обслуживание осуществляет Кадастровая палата по Псковской области 14.07.2020, 17:120 Михаил Ведерников: Псковская область полностью готова ко второму этапу снятия ограничений
14.07.2020, 17:070 Работодатели рассказали, что ценят в молодых сотрудниках 14.07.2020, 17:000 Окна в горний мир: псковский художник Аркадий Филинов 14.07.2020, 16:540 Велосипед из бани украл безработный великолучанин 14.07.2020, 16:456 Реплика Донецкого: Свадебные граждане почета  
14.07.2020, 16:352 К теме «мусорной реформы» Псковское областное Собрание вернется осенью 14.07.2020, 16:281 Игорь Савицкий о градостроительной политике в Пскове: Ничего нельзя - живите в руинах и наслаждайтесь 14.07.2020, 16:095 Турчак предложил готовить учителей к использованию цифровых технологий 14.07.2020, 16:030 Зафрахтованный ООН самолет разбился в Сомали
14.07.2020, 16:010 Российских туристов готовы принять восемь стран 14.07.2020, 15:560 Ситуация в российской правоохранительной системе напрягает бизнес - Игорь Савицкий 14.07.2020, 15:530 Инициативу об удаленной работе одобрили псковские депутаты 14.07.2020, 15:460 «Портрет фронтовой собаки» предложили нарисовать псковичам
14.07.2020, 15:441 Три тополя с красными крестами вызывают беспокойство псковичей 14.07.2020, 15:285 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 14.07.2020, 15:110 Пассажиры пригородных поездов в Псковской области смогут оформить билет со скидкой 30% 14.07.2020, 14:570 Великолучане жалуются на опасную дорогу к велоцентру
14.07.2020, 14:550 Реальной поддержки бизнес от государства так и не дождался - Игорь Савицкий 14.07.2020, 14:420 Я не верю, что суды против строительства «Титан-Полимера» приведут к результату - Игорь Савицкий 14.07.2020, 14:400 Группа «Постоянные»: Записать в Пскове альбом стоит 10-20 тысяч рублей 14.07.2020, 14:392 Полиция не подтвердила факт наезда на ребенка в Пскове
14.07.2020, 14:343 Угощавшая Турчака яблочным пирогом жительница Гдовского района пропала в Петербурге 14.07.2020, 14:2610 Псковский бизнесмен: Моглино - это не инвестиции, а безумный распил денег 14.07.2020, 14:130 «Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО 14.07.2020, 14:121 Роспотребнадзор рассказал, как собрать ребенка в лагерь
14.07.2020, 14:010 Более 60 тысяч рублей взыскали с псковских рыбаков-нарушителей 14.07.2020, 13:503 Кризис я переживаю легче, чем остальные бизнесмены - Игорь Савицкий 14.07.2020, 13:370 Депутаты дали согласие на создание Псковской областной инфекционной больницы 14.07.2020, 13:230 Галина Неваленная: Псковская гордума взяла вектор на экономию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.