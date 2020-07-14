Общество

Бесплатные прививки предлагают делать в частных клиниках

Медицинские организации системы ОМС — независимо от их организационно-правовой формы — могут получить возможность делать гражданам бесплатные прививки. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас монополия на бесплатную вакцинацию принадлежит исключительно муниципальным и государственным медучреждениям.

Однако в соответствие с Федеральным законом об «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к медицинским организациям в сфере обязательного медицинского страхования (далее — медицинские организации) относятся имеющие право на осуществление медицинской деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы.

«Противоречие в законодательстве местные органы власти пытаются решить попытками обязать проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям все медицинские учреждения не зависимо от формы собственности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает, что медицинские организации системы ОМС — независимо от их организационно-правовой формы — получат возможность делать гражданам бесплатные прививки (предусмотренные нацкалендарем) и, соответственно, будут — для этих целей — централизованно снабжаться вакцинами.