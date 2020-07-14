Общество

Эксперты назвали наиболее чувствительные к погоде социальные группы

Наиболее чувствительными к погоде оказались молодые девушки до 24 лет и женщины старше 60, именно у них чаще всего проявляется метеозависимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

«Метеозависимость — действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония. В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам», — пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Причиной такой чувствительности, как отмечает эксперт, могут служить не только особенности здоровья. Для некоторых это явление характеризуется некой ритуальностью — взрослые с раннего возраста внушают детям, что при плохой погоде обязательно портится настроение, пишет «Лента.ру». «Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше», — сказала Лапа.

Для того, чтобы восстановить тонус сосудов и избавиться от головной боли, следует принимать лекарства, назначенные врачом, пить крепкий сладкий чай и заниматься спортом, порекомендовала терапевт.