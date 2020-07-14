Общество

Псковский военнослужащий заплатит штраф за обман командования части

В Пскове за уклонение от исполнения обязанностей военной службы военнослужащему назначен судебный штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что с 13 июня по 1 августа 2018 года командование войсковой части 32515 предоставило военнослужащему отпуск, который он должен был провести в Уссурийске.

Но военнослужащий решил уклониться от службы и обмануть командование. К месту проведения отпуска он не убыл, а провел его в Московской, Воронежской, Саратовской и Псковской областях.

После прибытия он представил отпускной билет с внесенными в него фиктивными сведениями о его нахождении в Уссурийске. На протяжении 10 суток, с 23 июля по 1 августа 2018 года, военнослужащий в воинскую часть не прибывал и обязанности военной службы не исполнял.

Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и назначил ему судебный штраф в размере 15 000 рублей.