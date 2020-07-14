Общество

Число вакансий в малом и среднем бизнесе в России выросло на 20%

Число вакансий в малых и средних предприятиях (МСП) в России в июне увеличилось на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по активности работодателей из сферы малого и среднего бизнеса после смягчения режима самоизоляции.

«Суммарное количество вакансий от МСБ и ИП на hh.ru в июне на 20% превысило прошлогодний показатель», - говорится в исследовании.

По данным аналитики, в июне малый бизнес разместил 146,5 тыс. вакансий, что на 47% выше майского показателя и на 9% выше марта. Вакансии от среднего бизнеса превысили отметку в 33,3 тыс. (+46% к маю, +1% к марту). Индивидуальные предприниматели разместили свыше 10 тысяч вакансий (+72% к маю, +16% к марту), пишет ТАСС.

Отмечается также, что выросло и число самих работодателей в данном сегменте бизнеса. В малом бизнесе их количество достигло 52,5 тыс. (+53% к маю), в среднем составило почти 5 тыс. (+28% к маю).

Среди регионов лидерами по количеству вакансий от малого и среднего бизнеса стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Аналитики отмечают, что устойчивый восстановительный тренд в отношении найма персонала в малом и среднем бизнесе фиксируется с середины мая, а в июне он ускорился и большинство показателей достигли и даже превзошли свои мартовские значения.