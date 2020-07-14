Общество

В псковском отделении ПФР опровергли информацию о перерасчете пенсий за советский стаж

В последнее время в интернете распространяется информация о перерасчете пенсий за советский стаж, результатом чего стали многочисленные звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда во всех районах области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время), прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией. Формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года.

Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерасчете пенсий нет.

Валоризация коснулась стажа только до 2002 года, потому что с этого периода на размер пенсии влияют уплаченные за граждан их работодателями страховые взносы. Также обращаем внимание, что ПФР не осуществляет доплат к юбилеям совместной жизни пенсионеров и за трудовой стаж свыше 40 лет.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций в рамках федерального закона от №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» можно направлять через сайт ПФР.