Общество

Число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, снизилось до уровня января

Россиян, однозначно и скорее готовых к вакцинации от COVID-19, сегодня столько же, сколько было в январе до объявления пандемии, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, однозначно готовы 17% россиян, скорее готовы 29%. Категорически отказываются от вакцинации 26% респондентов, еще 28% скорее против, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к прививке, больше, чем женщин: 49 и 41% соответственно. Респонденты с зарплатой от 80 тыс. рублей демонстрируют готовность к вакцинации активнее россиян с меньшим доходом (51%). Больше всего же сторонников вакцинации — среди молодежи до 24 лет (67%).

Новости о росте заболеваемости и тестировании прививок, разработанных в разных странах, на готовность россиян к вакцинации повлияли отрицательно: так, сейчас пройти процедуру вакцинации однозначно и скорее готово столько же представителей экономически активного населения, сколько и до начала пандемии в январе (по 46%). По данным SuperJob, пик готовности к вакцинации в России пришелся на конец марта: тогда однозначно и скорее готовых сделать прививку было 64%.