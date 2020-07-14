Общество

В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19

Первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи, выписана из госпиталя имени Бурденко, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Первая группа добровольцев-участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, закончила свое участие в исследованиях и выписана из филиала главного военного клинического госпиталя имени Бурденко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпиской добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что основной задачей исследования для первой группы, состоящей из 18 добровольцев, являлась проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.