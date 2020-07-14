Общество

«Транснефть – Балтика» подвела итоги благотворительной программы в первом полугодии 2020-го

За шесть месяцев с начала 2020 года «Транснефть – Балтика» выделила средства на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оснащение улиц в поселках Ленинградской области, а также проведение ремонта в медицинских учреждениях Новгородской области.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделялось помощи ветеранским организациям, поддержке восстановления воинских мемориалов и захоронений. Так, благодаря участию «Транснефть – Балтика» приобретены материалы для восстановления захоронения в поселке Шимск Новгородской области, а также обелисков Славы в городе Андреаполь Тверской области и в Ленинском сельском поселении Смоленской области. По просьбе Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов выделены средства на адресную помощь ветеранам.

На праздничное оформление улиц к Дню Победы и приобретение подарков ветеранам оказана помощь администрации Краснохолмского района Тверской области. На организацию мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, получил поддержку Молоковский районный дом культуры в поселке Молоково Тверской области.

В Ленинградской области при поддержке общества выполнен первый этап работ по замене уличного освещения в поселке Усть-Луга. Устаревшие светильники с газоразрядными ртутными лампами заменены на современные светодиодные приборы, позволяющие существенно повысить энергоэффективность освещения поселка и не требующие частой замены ламп.

Детский сад в деревне Вистино Ленинградской области благодаря помощи «Транснефть – Балтика» смог закупить новые радиаторы отопления. Кроме того, детский сад поселка Усть-Луга приобрел мебель, интерактивный стол и бытовую технику. Также для нужд Кингисеппской межрайонной больницы имени П. Н. Прохорова (Ленинградская область) были переданы медицинские перчатки.

В указанный период завершен ремонт и оснащение новым оборудованием трех медицинских учреждений в Новгородской области. В частности, выполнен капитальный ремонт двух зданий Шимской центральной районной больницы, в том числе ремонт кровли, проведено благоустройство территории. В Новгородской центральной районной больнице проведен капитальный ремонт крыши поликлинического отделения, отремонтирован переход между поликлиническим отделением и стационаром. Выполнен капитальный ремонт помещений амбулатории поликлиники Хвойнинской центральной районной больницы.

ГОУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» безвозмездно передан пожарный автомобиль.

Продолжено выделение средств на приобретение материалов для строительства Свято-Тихоновского храма в Ярославле.