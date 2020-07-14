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Общество

Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает фильмы доступнее

15.07.2020 12:17|ПсковКомментариев: 0

Абонемент «Киноман» - новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%. «Киноман» станет безусловно выгодным приобретением для всей семьи, достаточно купить один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) под одним аккаунтом могут все члены семьи.

«За время действия ограничений люди начали чаще пользоваться онлайн-видеосервисами - покупать и смотреть фильмы и сериалы стали в разы больше, чем ранее. Мы зафиксировали также рост семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член семьи выбирает контент на свой вкус. Все это подтолкнуло нас к созданию нового предложения, позволяющего покупать видеоконтент много и выгодно, - абонемента со скидкой на любые фильмы. Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки, в основном, на старые фильмы и сериалы. Абонемент “Киноман” от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более, когда им пользуется вся семья и на разных устройствах», - подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Только до 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене — 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.

Рекламная кампания в поддержку продукта уже стартовала на ТВ, в наружной рекламе и digital-каналах. Главные герои кампании - обаятельная пара, отношениям которой стал угрожать кто-то «третий». Однако очень быстро становится понятно, что «третий» - это абонемент «Киноман», предложение, перед которым в итоге не смогут устоять оба героя. Съемки ролика проходили в Москве с соблюдением всех рекомендованных мер.

«Рекламная кампания "Киноман" является логичным воплощением нашей коммуникационной платформы "Технологии возможностей". Сейчас мы представляем новую уникальную возможность видеосервиса Wink - абонемент "Киноман". На его разработку нас вдохновили по-настоящему любящие и ценящие кино люди - те, кто регулярно покупает фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Их страсть к хорошему кино и легла в основу креативной идеи», - отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (30 000 позиций). Контент видеосервиса доступен на любых пяти устройствах - домашнем телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере на выбор клиента.

Полные условия абонемента «Киноман» доступны на сайте: wink.rt.ru.

Ролик доступен в аккаунте «Ростелекома» на YouTube.

Состав творческой группы:

  • «Ростелеком»

  1. Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

  2. Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

  3. Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;

  • MullenLowe Moscow

  1. Андрей Чернышёв — Creative Director;

  2. Наталья Крючкова — Creative Group Head;

  3. Даниил Рябота —  Senior Art-Director;

  4. Юлия Каримова — Senior Copywriter;

  5. Екатерина Остроглазова — Group Account Director;

  6. Михаил Налиухин — Account director;

  7. Максим Копышев — Head of TV & Digital Production Department;
  • Bazelevs

  1. Владислав Опельянц — режиссер-оператор;

  2. Светлана Ляшкевич — продюсер.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
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