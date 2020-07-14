За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 34 человека. Всего в регионе зафиксировано 3327 заболевших COVID-19.
В статистику добавился еще один случай смерти от коронавируса, общее число скончавшихся составляет 39 человек.
Всего в Псковской области специалисты провели 55 185 исследований, в том числе 684 за последние сутки. За весь период выздоровели 1734 человека.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 989
- Великие Луки – 664
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 172
- Гдовский район – 73
- Дедовичский район – 44
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 24
- Куньинский район –29
- Локнянский район - 10
- Невельский район - 118
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 243
- Палкинский район - 41
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 96
- Порховский район - 139
- Псковский район – 274
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 10
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 22
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район - 18.