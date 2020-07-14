Общество

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 34 человека

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 34 человека. Всего в регионе зафиксировано 3327 заболевших COVID-19.

В статистику добавился еще один случай смерти от коронавируса, общее число скончавшихся составляет 39 человек.

Всего в Псковской области специалисты провели 55 185 исследований, в том числе 684 за последние сутки. За весь период выздоровели 1734 человека.

Статистика по районам следующая: