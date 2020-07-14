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Общество

Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе проектов ТОС

15.07.2020 14:00|ПсковКомментариев: 0

Начался прием заявок на участие во втором региональном конкурсе проектов, созданных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области. Второй конкурс этого года организован по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области. 

В конкурсе смогут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, в городских округах, городских и сельских поселениях региона. Для этого представителям самоуправлений необходимо представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление по форме и пакет документов.

Прием заявок осуществляется управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию будет осуществляться до 5 августа.

На реализацию проектов победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается их реализация, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из регионального бюджета составит 100 тысяч рублей. Общий размер финансирования составит около 2 млн рублей.

Напомним, ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.

По вопросам участия в конкурсе проектов обращаться в отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области по телефонам: 299 -799, 299–800, 299–801.

Теги: #конкурс #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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