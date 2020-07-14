Общество

Астрономы-любители запечатлели ретроградную комету в небе над Псковом. ФОТО

Псковские любители астрономии запечатлели ретроградную комету C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Псковом. Фотографии появились в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальных сетях.

Фото: Петр Митрофанов

Комету запечатлели пролетающей над памятником дружине Александра Невского 14 июля.

«Наконец-то, удалось ее увидеть и сфотографировать. Очень ждем отмены ограничений, чтобы позвать всех желающих на очередные "посмотрелки"», - написал один из любителей астрономии в соцсетях.

Фото: Владимир Колпаков

Также 15 июля были опубликована фотографии кометы над башнями Псковского кремля и Троицким собором.

Фото: Петр Митрофанов

Лучше всего для наблюдений за кометой воспользоваться биноклем, впрочем, некоторые люди с хорошим зрением отмечают, что комета видна даже невооруженным глазом.

Фото: Петр Митрофанов

Наилучшее время для наблюдений этой кометы в середине ночи - около 1.00. Комета располагается в северной стороне неба.