Общество

Опасная болезнь зафиксирована у собак в Псковской области

Вспышка болезни Ауески у пушных зверей и собак зафиксирована в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее, в июне, в ПРОО Зоозащита «Приют Малый» города Великие Луки у бродячей собаки была выявлена болезнь Ауески. Животное было обнаружено в деревне Баландино Великолукского района, вблизи не действующей животноводческой фермы. На территории приюта введен карантин и действует ряд ограничительных мероприятий.

Болезнь Ауески (инфекционный бульбарный паралич, псевдобешенство) – это вирусная инфекция, поражающая нервную систему домашних и диких млекопитающих, некоторыми своими симптомами напоминает бешенство – болезнь, которая передается от собак человеку. Чаще всего болеют не только собаки, но и кошки, свиньи, а также дикие животные. Причиной заболевания является один из многочисленных видов герпесвируса, который в организм собак и кошек чаще всего попадает с пищей, также возможен и респираторный путь заражения – контакт выделений больных животных со слизистыми домашних питомцев. У животных болезнь протекает в острой форме и чаще всего приводит к летальному исходу. Человек также имеет риск заразиться этой болезнью, однако у людей болезнь Ауески протекает в легкой форме и не имеет смертельной опасности.

Основными симптомами болезни Ауески являются:

зуд, который приводит к агрессивному поведению животного

обильное слюнотечение

одышка

отказ от корма

жажда

Все эти признаки, кроме повышенной жажды, характерны и для бешенства, которое также может очень быстро привести к гибели животного. Установить точный диагноз можно только путём лабораторных исследований.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям напоминает владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил личной гигиены, своевременном проведении дезинфекции помещений. Также не рекомендуется кормить животных сырым мясом, не прошедшем термическую обработку. Обезопасить домашних и сельскохозяйственных животных от данной болезни можно только с помощью вакцинации.