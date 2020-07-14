Общество

Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля, заявил, что ему ничего неизвестно о планах российского лидера Владимира Путина на отпуск.

При этом он отметил, что рабочее расписание в ближайшее время у президента очень насыщенное. Песков также подчеркнул, что при возможности он сам обязательно уйдет в отпуск, но планов таких пока не строил, пишет газета «Известия».

«Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента, значит, пока планы на краткосрочные и среднесрочные перспективы рабочие, достаточно насыщенные. Что касается меня лично, то тоже планы не строил, пока не знаю, если будет возможность, то уйду в отпуск. В отпуск надо ходить», — сказал пресс-секретарь.