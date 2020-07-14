Общество

Решение о дате проведения акции «Бессмертный полк» примут 16 июля

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году может быть перенесена, решение об этом планируется принять 16 июля, заявила представитель председателя центрального штаба «Бессмертного полка» Василия Ланового Антонина Журавлева.

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году из-за коронавируса была перенесена с 9 мая на 26 июля - День военно-морского флота России. СМИ сообщают, что мероприятие планируется отложить, оно может пройти 2 сентября, пишет ТАСС.

«Завтра заседание центрального штаба акции. После него можно будет говорить о том, что решит центральный штаб по поводу даты шествия "Бессмертного полка"», - сообщила Журавлева.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о переносе запланированного на 26 июля шествия «Бессмертного полка» обсуждается, оно будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.