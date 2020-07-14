Общество

Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей

Общая задолженность по алиментам в России составляет 156 миллиардов рублей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 миллиардов рублей, это очень много. Это те деньги, которые недополучили реальные семьи», - сказала она на заседании Совфеда.

Напомним, общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году (130 млрд рублей). По сравнению с показателями 2012 года долги выросли в семь раз (19,8 млрд рублей).