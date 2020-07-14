Общество

Построенный в псковской Толбице причал вызывает недоумение у местных жителей

Построенный в псковской Толбице причал вызывает недоумение у местных жителей, пишет «МК в Пскове».

По международной программе «Россия – Эстония» на строительство причала в Толбице было направлено 16 млн рублей.

Озерный вокзал почти готов. Есть большая парковка, но еще не заасфальтированная, павильон и 27-метровая причальная зона.

Однако причал вызывает у тех, кто должен им пользоваться, возмущение и недоумение. «Только парковка нормальная. Причал – полный ноль, - высказался один из местных жителей. - Это просто несерьезно! Уровень Балтики. А у нас Толба, вообще-то. Надо было причал больше, чем на полметра, ниже делать».

Полную версию статьи читайте на сайте «МК в Пскове».