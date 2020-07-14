Общество

Восемь псковских многодетных семей получили новые автомобили

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от автомобилей восьми многодетным семьям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня хороший день для всех. Восемь многодетных семей получают автомобили «Газель Некст». Теперь у вас будет возможность возить детей на тренировки, в школу, на отдых. Хочу поблагодарить фонд Святой княгини Ольги и его партнеров. Мы уже проговорили с фондом, чтобы сделать эту акцию ежегодной на конкурсной основе. Поздравляю вас! Желаю, чтобы машины служили долго и безопасно», - заявил глава региона.

Одним из обладателей нового автомобиля стал отец 10 детей из Острова Андрей Чернодедов.

«Это мечта всей моей жизни. Купить новый автомобиль было просто нереально. К сожалению, сегодня из-за ограничительных мер не получилось приехать всей семей, но как только приеду - буду детям показывать машину. Мы очень рады, я просто выразить не могу», - поделился он.

Андрей Чернодедов рассказал, что с семьей они очень часто ездят по делам и на отдых. «У нас был старый микроавтобус, сейчас он уже непригоден. Ездили всей семьей в Сибирь и на море. Большой транспорт нам просто необходим: и в секции возить детей, и в школу. Спасибо всем, кто принимал участие в том, чтобы нам подарить машину», - поблагодарил он.

Многодетный отец также рассказал, что в связи с получением нового автомобиля ему пришлось учиться, чтобы получить права следующей категории. «Я сдал теорию и автодром, вождение не получилось. В пятницу очередная сдача. Мое пожелание к инспектору - проявить снисхождение и не заваливать», - пошутил Андрей Чернодедов.

Наталья Ларионова - многодетная мать из Опочецкого района вручила губернатору подарок в виде корзины с молочными продуктами собственного приготовления - творог, сметана, молоко.