Общество

Мишустин: Ситуация с коронавирусом в России улучшается

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается. Пик заболеваемости пройден, однако расслабляться нельзя, сказал он в среду, 15 июля.

В последние сутки прирост заболеваемости не превысил 1%. То есть, обстановка объективно улучшается, отметил премьер, пишет газета «Известия».

Глава правительства отметил, что программа массового тестирования на коронавирус будет продолжена. Кабмин продлил срок бесплатного предоставления медучреждениям тестов до 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление уже подписано, подчеркнул он.