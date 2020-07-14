Общество

Росгвардейцам разрешат не представляться при срочном пресечении правонарушений

Сотрудникам Росгвардии разрешат не представляться гражданам в ситуации незамедлительного пресечения преступления или административного нарушения, а также при преследовании совершивших их лиц. Такая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статью 4 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"» и одобрена Госдумой в среду, передает «Интерфакс».

Законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение, подготовили члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. В марте Госдума приняла его в первом чтении.

Документ предусматривает, что после представления и предъявления гражданину служебного удостоверения, сотрудник Росгвардии должен сообщить «причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности».

Документ также предусматривает, что требование представляться не распространяется на сотрудников спецподразделений Росгвардии - ОМОНА и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму, что объясняется соображениями их личной безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики указали, что предлагаемая редакция статьи 4 закона «О войсках национальной гвардии РФ» уточняет «содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии», что в действующей редакции закона «не реализованы в должной мере».

Существующие в настоящее время нормы законов не предусматривают для сотрудников Росгвардии необходимости представляться при выполнении ими служебных полномочий.