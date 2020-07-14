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Общество

Плантация конопли уничтожена в Великих Луках. ВИДЕО

15.07.2020 15:10|ПсковКомментариев: 0

Полиция уничтожила плантацию конопли в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники ОКОН ОМВД выявили факт произрастания дикорастущей конопли в рамках операции «Мак-2020». Более сотни кустов обнаружено на одном из земельных участков в черте города.

 

 

Собственнику территории было вынесено предписание об уничтожении незаконных посадок: все растения были выкорчеваны и сожжены в присутствии сотрудников полиции.

Подобные ежегодные профилактические операции  - действенный метод воздействия на наркоситуацию как в стране, так и на территории области, отметили в ведомстве.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений, в зависимости от их количества, влечет за собой административную (статья 10.5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) либо уголовную ответственность (статья 231 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Согласно законодательству, юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых незаконно произрастают или культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. Отказ влечет наложение административного штрафа (статья 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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