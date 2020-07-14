Общество

Интерактивную карту памятных мест создадут в Псковской области

В Псковской области стартовал всероссийский проект «Я.Помню», в ходе которого создается интерактивная карта мест, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Карта создается по инициативе федерального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата ГД РФ Александра Хинштейна. На нее будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.

Работа по оцифровке объектов предполагает сбор самых актуальных данных об их состоянии, проведенном ремонте и благоустройстве территории, смет и графиков проводимых работ, фиксации этапов ремонта.

В Псковской области все местные отделения «Единой России» уже присоединились к реализации проекта. Только на территории областного центра планируется оцифровать 31 памятный объект.

Силами активистов партии в Пскове оцифровано уже 10 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В их числе памятный знак на месте «Шталага-372», мемориал освободителям Пскова, братская могила 30 000 жертв немецко-фашистских захватчиков, памятный знак на месте «Лазарета» - концлагеря и другие.

«Реализация проекта позволит нам сделать единую онлайн-карту, на которой любой пользователь сможет увидеть места захоронения солдат Великой Отечественной войны и все памятные точки, мемориалы и скульптурные группы. В результате мы получим полную базу данных объектов, по сути, единый реестр всех памятных мест. Я уверен, что благодаря проекту «Я.Помню» удастся навести порядок в этой информации и решить многие проблемы с неизвестными или недостоверными памятными местами», - прокомментировал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Он подчеркнул, что в период развитых технологий и цифровизации социальных процессов исторически значимые места и события должны быть доступны в сети Интернет. «Каждый желающий сможет с любого электронного устройства кликнуть на объект и узнать о нем всю подробную информацию», - пояснил единоросс.

Целью проекта «Я.Помню» является сохранение исторического и культурного наследия России.