Общество

Глава Роспотребнадзора назвала количество россиян с иммунитетом к COVID-19

Популяционный иммунитет к COVID-19 составляет в РФ 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что Роспотребнадзор проводит масштабные исследования с конца июня.

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса», - сказал Попова.

По ее словам, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет - до 42% из числа обследованных, а также детей от 7 до 13 лет - до 38%, сообщает РИА Новости.

«При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения - самые низкие», - добавила глава Роспотребнадзора.