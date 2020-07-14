Общество

Александр Седунов рассказал о настоящем и будущем псковского образования

С января 2019 года в России по указу президента Владимира Путина началась реализация национального проекта «Образование», предусматривающего развитие образовательной системы до 2024 года по десяти направлениям. Глава государства отметил, что нацпроект должен «обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого человека».

Обновление материально-технической базы, строительство новых школ, полная ликвидация второй смены, создание центров скорой психолого-педагогической помощи родителям, глобальная переподготовка учителей и решение наболевших кадровых вопрос. Это и многое другое сулит нам профильный нацпроект в сфере образования.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов подробно рассказал Псковской Ленте Новостей о том, как реализуется образовательный национальный проект в Псковской области и выдержал ли регион испытание дистанционным обучением.

- Цели национального проекта «Образование» обозначены указом президента - обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского образования и вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Какие конкретно мероприятия направлены на решение этой серьезной задачи?

- Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

В Псковской области комплексно реализуются восемь региональных проектов, направленных на достижение целей и задач национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Экспорт образования» и «Новые возможности для каждого».

- Давайте подробнее остановимся на региональных проектах нацпроектов «Образование» и «Демография». Расскажите, какая работа ведется конкретно в Псковской области. Что уже удалось сделать?

- Проект «Современная школа» национального проекта «Образование» подразумевает создание новых мест для школьников, полную ликвидацию второй смены, обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения и воспитания. Как и в других субъектах Российской Федерации в Псковской области в рамках национального проекта «Образование» активно идет модернизация системы образования, в том числе в Великих Луках будет построена школа на 800 мест, проведена реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6».

Кроме того, проводится закупка современного учебного оборудования.

В этом же проекте предусмотрено создание 41 центра «Точка роста», что позволяет внедрить в образовательный процесс современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как «Технология», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ». Также на базе этих центров будут развиваться творческая и проектная деятельности и шахматное образование. Активно продолжается работа центра цифрового образования детей «IT-куб».

В 2020 этом году планируется оснащение оборудованием ГБОУ ПО «Центр специального образования №1», ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», которые реализуют адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Ведется строительство пристройки к детскому саду в Пскове на 80 мест, строительство новых детских садов в областном центре на 270 мест, в деревне Борисовичи Псковского района - на 140 мест, в Неелово-2 - на 270 мест, в Великих Луках - двух детских садов на 140 мест каждый.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Псковской области продолжается деятельность консультационной службы по оказанию бесплатных консультационных услуг семьям с детьми и будущим приемным родителям.

В 2020 году координационным центром проекта в регионе является государственное бюджетное учреждение для детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма».

Региональная консультационная служба в 2020 году представлена 42 консультационными центрами во всех районах Псковской области и насчитывает 87 специалистов-консультантов: педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, методистов, воспитателей. Основным направлением деятельности консультационной службы является оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей или желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с целью превышения педагогической и психологической компетентности родителей (законных представителей).

Консультации могут получить проживающие на территории Псковской области граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, и граждане, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 18 лет. Консультанты не оказывают помощь непосредственно детям, и в случае обращения именно за такой помощью консультанты разъясняют получателям услуги порядок и условия оказания соответствующего вида помощи ребенку, направляют в соответствующие организации.

Бесплатные консультации можно получить по любым вопросам воспитания и образования детей в возрасте от 0 до 18 лет в консультационных центрах по месту жительства или в другом консультационном центре по желанию. Телефон: 8 (8112) 72-71-41.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» победил в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета в размере 43,6 млн. рублей. В декабре текущего года состоится торжественное открытие пяти мастерских: ветеринария, зоотехния, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, что позволит обеспечить модернизацию материально-технической базы по данным компетенциям, разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки по данным компетенциям, повышение квалификации специалистов сельского хозяйства.

- Давайте подробнее поговорим о проекте «Успех каждого ребенка», который нацелен, в том числе на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Как это будет работать в нашем регионе?

- В результате реализации проекта 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием, в том числе 70% детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Также проект направлен на обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного образования.

В 2020 году на территории Псковской области открываются новые места дополнительного образования детей по шести направленностям: естественно-научная, техническая, художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая. Новые места дополнительного образования детей будут оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для реализации новых программ дополнительного образования в образовательных учреждениях области. Основное внимание уделяется естественно-научной и технической направленностям.

Среди значимых мероприятий проекта хочется отметить развитие механизмов ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» и формирование индивидуального учебного плана.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сельских школах Псковской области отремонтируют 19 спортивных залов.

Одним из критериев создания спортзалов в сельских и районных школах является адаптация их под семейные спортивные клубы. Это будут универсальные площадки, на которых заниматься физкультурой и спортом смогут не только учащиеся школ, но и местные жители.

Школьники Псковской области участвуют в профориентационных онлайн-мероприятиях в рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знакомятся с ключевыми отраслями экономического развития страны, получают представление о профессиях и возможности решать реальные практические задачи отрасли.

Важное направление проекта - развитие детского инженерного образования. Детский технопарк «Кванториум» в Пскове появился еще в 2018 году. На базе технопарка «Кванториум-Псков» проводится ежегодное обучение за счет средств бюджета Псковской области свыше 800 детей в возрасте от 5 до 17 лет, которые принимают участие в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах, а также осуществляется профессиональная подготовка педагогических работников.

К 2024 году в Псковской области будут созданы еще 2 детских технопарка «Кванториум» и 2 мобильных технопарка для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Уже в этом году начнет работу стационарный и мобильный детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках, в настоящее время проводится закупка оборудования и повышение квалификации педагогических работников для работы в «Кванториуме».

- Сегодня практически все сферы нашей жизни все активнее переходят на «цифру» и конечно, образование должно быть в авангарде этого процесса. Насколько успешно реализуется проект «Цифровая образовательная среда» в Псковской области?

- В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 75 образовательных организаций, в том числе 61 школа, будут оснащены современным компьютерным оборудованием - 2 компьютерными классами (30 ноутбуков для обучающихся, ноутбуки учителя, интерактивные комплексы, многофункциональные устройства), оборудованием для проведения сеансов видеоконференцсвязи. Данное оборудование также приобретается за счет средств федерального и регионального бюджета национального проекта «Образование».

В рамках реализации программы «Цифровая экономика», смежной с реализации проекта ЦОС, все сельские школы области получат высокоскоростной доступ к Интернет, развитую сетевую инфраструктуру. Современное компьютерное оборудование позволит обеспечить доступ обучающихся к современному цифровому образовательному контенту, дальнейшее развитие дистанционного обучения, повышение квалификации педагогических работников и руководителей школ по вопросам цифровой образовательной среды.

- Насколько остро в Псковской области стоит вопрос кадрового дефицита в образовательных учреждениях? Есть ли инструменты, которые направлены на улучшение ситуации?

- Потребность в педагогических кадрах в образовательных учреждениях Псковской области на 2020-2021учебный год составляет 321 человек. В школы города Пскова необходимо 72 педагога, в г. Великие Луки - 47.

Наиболее остро школы нуждаются в учителях математики и информатики (52), иностранных языков (49), начальных классов (38), русского языка и литературы - (36).

Несмотря на нехватку педагогических кадров, в образовательных учреждениях Псковской области образовательный процесс проводится в полном объеме и в соответствии с требованиями учебных программ.

Намеченные пути решения проблемы на местах: переподготовка учителей по заочной форме обучения; распределение нагрузки между учителями, в том числе начальных классов, обучающихся заочно, привлечение учителей-пенсионеров; переподготовка педагогов из учреждений, прошедших реорганизацию; социальная поддержка молодых педагогов.

Исходя из потребности школ области в педагогических кадрах проводится работа по организации целевого приема выпускников школ Псковской области в высшие учебные заведения. Поступили по целевому направлению в 2019 году 11 выпускников общеобразовательных организаций Псковской области.

Важное значение в усилении притока молодых учителей имеет установление администрацией Псковской области ежегодного денежного пособия молодым специалистам в размере 50 тысяч рублей в течение первых трех лет работы.

На муниципальном уровне предусмотрены дополнительные меры поддержки для молодых учителей: доплата специалистам, успешно прошедшим стажировку; единовременная выплата вновь прибывшим молодым специалистам; ежемесячная надбавка к заработной плате.

В области реализуется несколько программ по обеспечению жильем разных категорий граждан. Среди них - программа по строительству жилья для специалистов на селе (агрогородки) для молодых семей Псковской области.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации с 2020 года на территории Псковской области реализуется программа «Земский учитель». Ее целями являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специалистами

в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

В Псковской области в 2020-2022 годах единовременные компенсационные выплаты получат 13 учителей, которые прибудут на работу в общеобразовательные организации сельской местности и городов с населением до 50 тысяч человек в рамках реализации указанной программы (2020 г. - 5 чел., 2021 г. - 4 чел., 2022 г. - 4 чел.)

В целях софинансирования расходных обязательств Псковской области на эти цели в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено 12 870 тысяч рублей.

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни - необходимое условие модернизации системы образования, поэтому забота о непрерывном профессиональном развитии педагога Псковской области является одной из задач Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Для решения этой задачи существует несколько направлений. Одно из них - обучение по программам повышения квалификации от 16 до 144 часов, которое нацелено на выработку у педагогов таких профессиональных навыков, как профессиональная готовность, педагогическая компетентность, профессиональное самосознание, профессиональное саморазвитие, развитие инновационной активности и прочих.

В последнее время приобретает значение и другая сторона учительской деятельности - развитие артистизма, педагогической техники, исполнительского мастерства, которые являются важным средством педагогического воздействия. «Артистизм» учителя - это высокое мастерство исполнения, виртуозность, что невозможно без подготовки по всем перечисленным направлениям и требует от педагога искренности и достоверности переживаний.

Среди других направлений:

- постоянная методическая поддержка учителей через вебинары, демонстрационные площадки, тематические консультации, тренинги, авторские семинары, онлайн-консультации;

- выездные однодневные консультации по запросам образовательных организаций непосредственно на местах;

- проведение и методическое обеспечение педагогических конкурсов профессионального мастерства - в текущем году их 16;

- проведение ежегодных научно-методических конференций областного, межрегионального и международного уровней.

Наконец, важное направление - поощрение самообразования и психолого-педагогическая поддержка инициативных, творческих педагогов, способных к постоянному самообразованию, саморазвитию, поиску новых эффективных способов преподавания, что дает учителю ощущение личностного роста, уверенность в своей значимости и необходимости, осознание своей высокой миссии.

- Серьезным вызовом, в том числе и для сферы образования, стали ограничительные меры, принятые в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, в связи с необходимостью перехода на дистанционное обучение. Оказалась ли готова наша образовательная система к такому испытанию, и с честью ли она его выдержала?

- Говоря о данном испытании, следует заметить, что надо рассматривать готовность ряда систем в комплексе: системы образования, качества связи и Интернет, энергосистемы и т.д., говорить о данном испытании надо, рассматривая весь комплекс условий, в которых оказались семьи и педагоги.

Мы провели масштабный опрос педагогов в апреле. У более половины педагогов нет дома достаточных условий (скоростного интернета и качественной мобильной связи). Такая же картина и у обучающихся. Далеко не во все населенные пункты пришел проводной Интернет, да и в покрытии качественной мобильной связью много белых пятен.

Те семьи, в которых есть компьютер и хороший интернет столкнулись с другой ситуацией. Например, семья из 4 человек. Все на дистанционной форме. Папа и мама с утра работают из дома. У них совещания, работа за компьютером. Дети могут учиться за компьютером только вечером по очереди. К онлайн урокам в этом случае дети не подключаются или подключаются со смартфона. Но многие родители этого не приветствуют, опасаясь за зрение детей. Это только некоторые объективные обстоятельства, которые влияли на то, как проходило дистанционное обучение.

Говоря о готовности системы образования, следует также заметить, что лучше всего были готовы образовательные организации, которые системно работали в направлении информатизации с начала 2000-х. Институт повышения квалификации, Региональный центр информационных технологий вели и ведут системную работу по развитию ИКТ-компетентности руководителей и педагогов, цифровой трансформации образовательных систем.

Мы видим, что такие школы и педагоги достаточно быстро сориентировались, выбрали и апробировали модель обучения, провели взаимообучение в коллективе. Многие провели тренировочные занятия с родителями и детьми.

Лучше всего получалось там, где решения принимались согласованно - педагоги, родители и дети договаривались какими ресурсами пользоваться, в каких мессенджерах создать чаты для оперативной связи, проводить онлайн уроки или нет, а если проводить, то в каком сервисе.

На протяжении всего периода Псковский областной институт повышения квалификации работников образования обеспечивал методическую поддержку. Каждую неделю проводилось по несколько вебинаров. Вначале они были направлены на разъяснение подходов, особенностей организации обучения, давались ответы на вопросы, поступающие на горячую линию. Затем на вебинарах демонстрировался успешный опыт организации дистанционного обучения, методические находки. Ведущими таких вебинаров были руководители школ и их заместители, учителя, которые делились своими находками.

Вебинары пользовались большой популярностью, собирали до 1000 участников.

Конечно, мы увидели точки развития и коррекции и будем над этим работать. В целом, благодаря совместной работе семьи и школы мы справились с задачей.

Но отмечу еще раз, если мы говорим о переходе к цифровой экономике, а в частности к цифровой образовательной среде, недостаточно фокусировать внимание на школе - оснащать оборудованием, доступом в Интернет, необходимо обеспечивать доступ каждой семьи к цифровым услугам.

Беседовал Алексей Овчинников