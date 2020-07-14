Общество

Очередные специальные звания вручили ряду сотрудников середкинской колонии

На территории, прилегающей к исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области в Середке, состоялось торжественное собрание, в рамках которого нескольким сотрудникам, проходящим службу в учреждении, начальник ИК Сергей Князев вручил очередные специальные офицерские звания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, свое первое специальное звание «младший лейтенант внутренней службы» было вручено начальнику караула отдела охраны Юрию Ларионову. Имея выслугу более 18 лет, он прошел путь от рядового до старшего прапорщика, от младшего инспектора до помощника начальника караула. Его опыт, ум и способность работать с коллективом не раз отмечались руководством отдела охраны.

Звание «старший лейтенант внутренней службы» сегодня получили два сотрудника, которые второй год проходят службу в колонии: выпускник ведомственного ВУЗа ФСИН России Никита Шибко и Игорь Бусько, который до недавнего времени проходил службу в органах безопасности дорожного движения региона.

Кроме того, звание «капитан внутренней службы» было вручено помощнику оперативного дежурного Сергею Зеленову. Являясь кадровым офицером, имеющим государственную награду «медаль за Отвагу», Сергей Зеленов - это настоящий пример добросовестного исполнения служебных обязанностей и умения действовать в нестандартных ситуациях.

«Вручение очередного специального звания указывает на высокую степень уважения и доверия к сотруднику. Отрадно наблюдать офицеров, которые стремятся соблюдать заданную планку, проявлять профессионализм и внимание к людям. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице», - обратился к присутствующим начальник ИК-4 Сергей Князев.