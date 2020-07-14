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Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica, почему вступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

«Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов - крестный отец старшей дочери Охлобыстина). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же», - сказал Охлобыстин.

Он добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщает РИА Новости.

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Напомним, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Как показала экспертиза, артист был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.