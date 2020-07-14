Общество

В Конституции нашли противоречие со статьей Трудового кодекса

Конституционный суд России признал противоречащей Основному закону страны часть 1 статьи 392 Трудового кодекса, поскольку в ней не обозначены сроки, в которые работник может обратиться в суд с требованием о возмещении морального вреда, причиненного незаконным увольнением. Об этом говорится в опубликованном на сайте КС постановлении.

«Признать часть первую статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, её статьям 19 (часть 1) и 46 (часть 1) в той мере, в какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда», — говорится в постановлении суда.

КС обязал законодателей внести в указанную статью соответствующие изменения, сообщает «Парламентская газета».

Поводом для проверки этой нормы Трудового кодекса стало обращение курсанта академии ФСИН Рамазана Четыза. Он был отчислен из вуза и уволен с должности курсанта. Через суд он смог отменить приказ об отчислении и восстановиться на службе. Позже гражданин опять обратился в суд и потребовал с вуза 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное отчисление и увольнение.

При этом рязанский суд отказался рассматривать иск. Там сослались на указанную норму Трудового кодекса. Она предусматривает, что работник может подать иск к работодателю в течение трех месяцев с момента, когда он узнал о нарушении его прав, а также в течение месяца с момента вручения ему приказа об увольнении. Рамазан Четыз, как посчитали в суде, эти сроки пропустил.

После этого он обратился в КС — по мнению курсанта, отчитывать трехмесячный срок нужно с момента, когда суд общей юрисдикции признал нарушение прав работника. Конституционный суд с заявителем согласился. Там указали, что до внесения изменений в ТК работник может заявить требование о компенсации одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав, либо в течение трёхмесячного срока с момента вступления в силу решения суда, которым нарушенные права были восстановлены.

Конституционный суд также указал пересмотреть дело Четыза в суде общей юрисдикции с учетом данного постановления.

Ранее в КС также заявили, что норма Уголовно-процессуального кодекса (УПК), не позволяющая определить, какая именно организация ответственна за охрану жилья осужденных, пока они отбывают наказание, не соответствует Конституции и требует изменения.