Общество

Новый руководитель будет завтра представлен коллективу санатория «Хилово»

Санаторий «Хилово» возглавил бывший начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

По его словам, 14 июля состоялось заседание президиума облсовпрофа по вопросу назначения нового руководителя санатория, и практически единогласно была поддержана кандидатура Феоктистова. Совет учредителей «Хилово» тоже поддержал его назначение на срок 1 год.

Завтра новый руководитель будет представлен коллективу санатория. «Встретимся с работниками. Также будет представлена новая Контрольно-ревизионная комиссия, которая займется проверкой финансово-хозяйственной деятельности учреждения», - рассказал Игорь Иванов.